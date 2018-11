Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que agrediu mulher e filhas sai em liberdade

Agressor de Alcobaça vai aguardar julgamento com termo de identidade e residência.

Por J.D. | 06:00

Um homem de 64 anos vai aguardar julgamento em liberdade por crimes de violência doméstica e ofensas à integridade física qualificadas.



Segundo o Ministério Público, o homem insultou, humilhou e agrediu a mulher com murros, pontapés e puxões, na casa da família, em Coz, Alcobaça.



Na terça-feira, quando agredia a vítima à bofetada e lhe puxava os cabelos, uma das filhas do casal tentou travá-lo mas acabou por ser agredida também.



O homem desferiu ainda vários pontapés numa terceira pessoa que presenciou a violência. O tribunal decretou-lhe termo de identidade e residência e proibiu-o de contactar as vítimas.