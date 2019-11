Homem que agrediu mulher e filhos em Ovar fica em pena suspensa

O homem que agrediu a mulher e os filhos, em Ovar, foi condenado a quatro anos e três meses de pena suspensa, pelo Tribunal de Aveiro.O agressor ficou desempregado, em 2010, após ter sofrido um acidente de viação em que lhe foi amputada uma perna. Reformado e sem ocupação, passou a consumir bebidas alcoólicas em exagero e a agressividade para com a mulher adensou-se.Numa das situações, em julho do ano passado, na casa em que viviam, o casal discutiu porque a companheira não tinha feito a sopa para o almoço. A vítima chegou a ser agredida com as canadianas, com cadeiras e ameaçada de morte. Também os dois filhos, de 16 e 20 anos, viviam em terror.