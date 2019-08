Homem que agrediu mulher em Alenquer fugiu após ser detido

O homem que no domingo à noite se barricou em casa no Carregado, Alenquer, depois de ter agredido a mulher, fugiu para parte incerta depois de ter sido detido pela GNR.O agressor, de nacionalidade romena, com cerca de 40 anos, deixou uma carta escrita na habitação onde esteve fechado várias horas.Ao que oapurou, a missiva era dirigida à mulher e a conhecidos próximos, e onde o homem mostra arrependimento pelo que fez. Fonte policial explicou aoque o imigrante ainda não tinha sido constituído arguido. O processo baixou a inquérito.A principal preocupação da GNR foi a proteção da vítima, que foi colocada numa casa-abrigo.