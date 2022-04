Há vários anos que a família vivia aterrorizada em casa. Pais e dois filhos eram as vítimas dos atos de violência constantes do filho mais velho, agora com 25 anos. Esta quarta-feira de manhã, quando tentava cumprir as ameaças de morte feitas aos dois irmãos mais novos, com 20 e 22 anos, o irmão agressor acabou gravemente ferido à facada, em mais uma cena de violência na moradia, na Rua Belo Horizonte, uma zona exclusiva da freguesia de Lamaçães, às portas de Braga.









