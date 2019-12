Homem que assaltou casa de prostitutas tem longo cadastro

O homem que no dia 21 assaltou com ameaça de violência uma casa de acompanhantes no Campo Grande, em Lisboa, levando 1200 euros antes de ser detido pela PSP, já tinha ficha policial por crimes violentos e tráfico de droga, tendo mesmo cumprido pena de prisão.



O homem, que tem a alcunha de ‘turco’ e está atualmente em prisão preventiva pelo roubo na casa de prostitutas, foi apanhado em 2012 por tráfico de heroína. Em 2018 foi detido novamente por furto, no Porto. O homem ameaçou de morte as prostitutas.

