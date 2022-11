Homem que assaltou padaria em Santa Maria da Feira confessa crime e justifica com a compra de cocaína

Um homem, de 54 anos, começou a ser julgado, esta manhã de quinta-feira, no tribunal de Santa Maria da Feira, por ter assaltado uma padaria, em Argoncilhe, também em Santa Maria da Feira. O arguido confessou o roubo sem reservas e justificou com a compra de cocaína.Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido, em 18 de Dezembro de 2021, assaltou a padaria Broinhas. Ameaçou e obrigou, com recurso a um objeto que se assemelhava a uma arma de fogo, a funcionária a entregar os 700 euros que estavam na caixa registadora.O suspeito escapou mas foi intercetado pelo namorado de uma das funcionárias. O homem ainda ameaçou o jovem, afirmando que lhe dava um tiro, mas foi manietado até à chegada da GNR. O arguido está em prisão preventiva.Nas alegações, o Ministério Público pediu uma pena de prisão efetiva e a defesa pediu clemência