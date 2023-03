Abdul Bashir, o homem de nacionalidade afegã que assassinou à facada duas mulheres e feriu gravemente um professor no Centro Ismaelita , em Lisboa, foi transferido na terça-feira para o Hospital Curry Cabral.O homicida foi operado no Hospital de São José depois de ter sido atingido a tiro numa perna pela polícia. Neste momento encontra-se a ser observado pela ortopedia e pela equipa de cirurgia geral da unidade hospitalar.Segundo o Diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, Abdul Bashir só deverá ter alta hospitalar cerca de 10 dias depois do ataque para ser presente a um juiz de instrução criminal. Na conferência de Imprensa esta quarta-feira realizada, Luís Neves lebvantou a hipótese de que na origem do ataque poderá estar um surto psicótico