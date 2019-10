Homem que atacou amante da mulher: "Estava furioso e esfaqueei-o"

António Macedo, de 56 anos, confessou esta quinta-feira, no Tribunal de Vila Nova de Gaia, que esfaqueou o amante da mulher, a 6 de janeiro, mas disse que não foi para o matar.Explicou que desde que descobriu a relação extraconjugal da mulher, ficou perturbado. Naquele dia, ao ver a vítima num cruzamento, perseguiu-a e esfaqueou-a."Fui atrás dele porque estava superfurioso e dei-lhe as facadas. Todos me gozavam e chamavam ‘corno’. Estava desnorteado", afirmou em tribunal.A vítima também foi ouvida e disse não ter dúvidas de que se não fosse a sua irmã, António Macedo o teria matado.