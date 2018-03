Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que atacou jogador do Farense à facada entrega-se às autoridades

Crime ocorreu junto a um bar em Vilamoura.

08:58

O suspeito de esfaquear o jogador de futebol do Farense, Tavinho, entregou-se esta terça-feira à noite no posto da Guarda Nacional Republicana, em Vilamoura. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira no parque de estacionamento de um bar no mesmo local.



O futebolista, de 24 anos, foi operado no Hospital de Faro devido à gravidade dos ferimentos causados e ainda se encontra internado. Segundo o presidente do clube, António Correia, uma das lesões "passou do pescoço até ao pulmão".



Ao que tudo indica, um desentendimento terá estado na origem da agressão.



O agressor será ouvido ainda esta quarta-feira ou quinta-feira no Tribunal Judicial de Faro por um juiz que irá determinar as medidas de coação a aplicar.