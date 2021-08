O suspeito tem 61 anos e está sem ocupação conhecida. Mora em Freamunde, onde ateava incêndios, e foi apanhado no último domingo, após ter dado início a mais um fogo.Um morador viu-o a sair do local, não o reconheceu, mas conseguiu descrever a roupa com exatidão. Os elementos foram fornecidos, pela GNR, à Polícia Judiciária e rapidamente os inspetores conseguiram identificar o pirómano.