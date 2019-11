Homem que atingiu ex-mulher e ex-sogra é procurado pela PJ

António Pardal, o homem que domingo atingiu a tiro ex-mulher e ex-sogra, em Cumeada, Reguengos de Monsaraz, continuava esta quarta-feira à noite por localizar. A PJ de Évora procurava ainda um sobrinho do atirador, que o terá acompanhado.Fonte da GNR confirmou aoque, em setembro, a ex-mulher já havia apresentado queixa contra António Pardal por violência doméstica.Esta vítima, que já se encontra fora de perigo, mudou-se então para casa da mãe (que ainda está com prognóstico reservado), com ajuda da GNR.