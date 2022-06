Homem que baleou ex-companheira em Arouca já teve alta hospitalar

Adriano Campos, de 52 anos, que matou a antiga companheira em Arouca, já teve alta hospitalar. O homem esteve duas horas na urgência do Hospital da Feira e foi depois transferido para a urgência psiquiátrica do Hospital de S. João, no Porto, por causa das duas tentativas de suicídio, sempre acompanhado pela PJ do Porto.O homicida recolheu, ao final do dia, aos calabouços da Polícia Judiciária do Porto.

Adriano Campos tentou por duas vezes o suicídio, depois de ter atingido Celestina Ferreira a tiro, uma delas em frente aos filhos. Entregou-se já ao final da manhã depois de ter estado várias horas escondido numa escola primária abandonada, bem perto do local do crime.



O homem será já esta segunda-feira presente a um juiz de instrução criminal. Está indiciado por um crime de homicídio qualificado na forma consumada.