Homem que baleou funcionário de barbearia em Odivelas fica em prisão preventiva

Ficou em prisão preventiva o homem de 40 anos que disparou contra uma barbearia, em Odivelas, e acabou por atingir um dos funcionários, um estrangeiro de 27 anos. Apesar de se ter posto em fuga após o crime, que aconteceu a 12 de dezembro, o suspeito foi identificado e detido pela Polícia Judiciária no próprio dia, mas já fora de flagrante delito.Segundo comunicado da PJ, o atirador, "movido por sentimentos de vingança de natureza passional", dirigiu-se ao encontro da vítima e fez vários disparos, deixando-o com ferimentos considerados muito graves. O homem foi internado no Hospital de Santa Maria e mantém-se com prognóstico reservado.