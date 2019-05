Homem que bateu em mulher durante 17 anos fica em prisão preventiva

Um homem de 49 anos ficou em prisão preventiva por violência física e verbal contra a companheira, de 53 anos, durante 17 anos, na Amadora.A GNR apurou que o suspeito agrediu a mulher inúmeras vezes em frente aos cinco filhos menores do casal, de acordo com comunicado enviado pela força policial.O detido já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Sintra, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.O homem está preso no Estabelecimento prisional de Caxias.