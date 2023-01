O coletivo de juízes do Tribunal de Viana do Castelo não teve dúvidas de que Leandro Cassimiro, de 38 anos, foi à casa da ex-mulher, Lucília Brandão, de 53, com o objetivo de a matar. Foi, por isso, esta quarta-feira condenado a uma pena de prisão de 19 anos e dois meses por homicídio qualificado e posse de arma proibida.