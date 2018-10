Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que caiu numa ravina em Vila do Bispo em estado grave

Cidadão alemão de 51 anos, foi resgatado por terra depois de ter ficado preso na sequência da queda.

20:39

O homem que esta quinta-feira à tarde caiu numa ravina no Burgau, em Vila do Bispo, foi transportado em estado grave para o hospital de Portimão, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Segundo a mesma fonte, o homem, um cidadão alemão de 51 anos, foi resgatado por terra depois de ter ficado preso durante cerca de uma hora e meia na sequência de uma queda.



A operação de resgate teve início às 17h40 e envolveu oito meios, incluindo uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos e 17 operacionais de várias entidades.



Ao local acorreram a Autoridade Marítima, o Instituto Nacional de Emergência Médica, os Bombeiros de Vila do Bispo e a GNR.