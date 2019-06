Homem que conduzia com 4,11 g/l de álcool diz que bebeu cinco copos de vinho

Só bebi três copinhos de vinho nessa tarde e dois ao almoço. Como é que pode dar uma taxa dessas?", questionava esta terça-feira, incrédulo, José Carlos Seiça, o condutor que foi detido pela PSP, no dia anterior, na Figueira da Foz, com uma taxa de 4,11 g/l de álcool no sangue.José Carlos Seiça tinha estado no café a beber "uns copos com amigos" e foi intercetado pela PSP quando regressava a casa, na rua Central, com a companheira. "Ele vinha a conduzir aos ziguezagues e a PSP foi atrás mas ele não parou", conta Fernando Fadigas, vizinho.O condutor diz que foi perseguido pela PSP: "Eu ia levar a minha companheira a casa e eles, não sei por que razão, não queriam que o fizesse. Então fizeram-me uma perseguição e tive de desandar em direção a casa. Pelo caminho bati num aqueduto e parti o carro. Quem ficou debilitado fui eu."Foi levado para a esquadra e sabe que os resultados do teste foram diferentes daqueles que apresentou no local onde foi intercetado. "Mas não bebi tanto assim para essa taxa ser verdade", recorda. Pelos seus cálculos, para apresentar 4,11 de álcool no sangue seria necessário "beber quatro litros de vinho" e, segundo garante, não foi o que aconteceu. "Por isso há aí uma fantasia que não entendo", argumenta.Após ter sido detido pela PSP, José Carlos Seiça tinha sido notificado para se apresentar ontem no Tribunal da Figueira da Foz, mas a diligência foi adiada para o dia 28 devido à greve dos funcionários judiciais.