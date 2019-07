Homem que degolou a mulher enquanto filhos dormiam com perdão de dois anos

Claude Inácio, o homem que em novembro de 2017 degolou a mulher, Sandrina, no sofá de casa, quando os três filhos de 13, 9 e 2 anos dormiam nos quartos, nas Caldas da Rainha, viu o Supremo Tribunal de Justiça perdoar-lhe dois anos da pena de 20 anos de cadeia a que tinha sido condenado pelo tribunal de Leiria e pela Relação de Lisboa.Os juízes conselheiros entendem que houve arrependimento e o homem beneficia do apoio familiar, sendo visitado pelos pais, irmão e três filhos, e tem "hábitos de trabalho", "imagem positiva" junto da comunidade e "comportamento adequado no seio prisional".Claude, de 38 anos, e Sandrina, de 37, exploravam há dois meses um café em Chão da Parada que "dava pouco dinheiro" e levaria a discussões. O homicida - que foi defendido até pela mãe da vítima - disse em tribunal que no dia do crime chegou a casa pelas 02h00 e encontrou a mulher com o bebé ao colo. Zangaram-se e ele foi deitar o menino.Regressou e diz ter sido insultado de "corno e cabrão". No seu relato disse ter ido buscar a faca - de 20 centímetros de lâmina - e ameaçado a mulher que caso esta lhe continuasse a chamar nomes, ele lhe cortava o pescoço.Ela terá respondido "corta, corta!" e ele degolou-a. O tribunal deu como provado que não houve "causa justificativa". Depois do crime mandou três SMS ao irmão: "vem casa depressa"; "com o pai"; "fiz merda" e tentou o suicídio cortando os pulsos e golpeando o pescoço e o peito. Claude vai cumprir 18 anos de cadeia.