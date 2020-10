Homem que devia estar na prisão 'caçado' a pedir renovação de residência em Portugal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta quarta-feira que deteve na terça-feira um cidadão estrangeiro de 30 anos que devia estar a cumprir três anos de prisão.

O cidadão era alvo de mandado de detenção para cumprir uma pena de três anos de prisão após ter sido condenado por roubo, praticado em 2010.

A detenção ocorreu quando o cidadão foi pedir a renovação de autorização de residência no balcão de atendimento do SEF na Loja do Cidadão do Cacém, adiantando o SEF que o visado foi entregue ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.