Um homem de 45 anos, que em novembro do ano passado atingiu outro com três tiros à porta de um bar na Amora, Seixal, foi agora apanhado pela PJ de Setúbal, em Elvas, para onde tinha fugido.Segundo apurou o, o agressor desentendeu-se com a vítima, de 40 anos, durante uma festa. Ficou à beira da morte. O atirador fugiu de imediato e andou escondido em casas de familiares, em Portugal e Espanha.Foi junto da família que acabou apanhado nos últimos dias. Presente a tribunal, indiciado por homicídio qualificado tentado e detenção de arma proibida, ficou em prisão preventiva.