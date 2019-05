Homem que disparou contra pais da companheira em Espinho condenado a sete anos de prisão

O Tribunal da Feira condenou esta quinta-feira a sete anos de prisão um homem de 39 anos por ter disparado vários tiros contra os pais da sua companheira, que seguiam numa viatura numa rua de Espinho.O tribunal deu como provado os factos constantes na acusação, condenando o arguido a cinco anos e meio de prisão por cada um dos dois crimes de homicídio agravado na forma tentada.Em cúmulo jurídico foi-lhe aplicada uma pena única de sete anos de prisão.Durante a leitura do acórdão, o juiz presidente disse que este crime tem uma gravidade "acima da média", porque "passou-se pelas 15:00, num dia de verão no acesso à cidade de Espinho que é uma cidade muito procurada pelas suas praias"."É muito fácil imaginar alguns transeuntes que fossem a passar apanhar com uma bala num sítio que podia causar morte. O arguido não teve pejo em agir deste modo, mesmo nestas circunstâncias", afirmou o magistrado.O arguido vai continuar sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, até ao trânsito em julgado da decisão.Durante o julgamento, o arguido assumiu a autoria dos disparos, mas alegou que só o fez depois de também ter sido alvejado.O suspeito contou que andava armado porque tinha recebido várias ameaças de morte por parte dos ofendidos, por não aceitarem o seu relacionamento com a filha destes.O depoimento foi contrariado pelo elemento masculino do casal que negou ter disparado sobre o carro conduzido pelo arguido e também pela perícia realizada pela Polícia Judiciária.Os factos ocorreram no dia 26 de julho de 2018, cerca das 15:00, junto à rotunda de acesso à Autoestrada 29 (A29) em Espinho.Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido encontrava-se a efetuar uma perseguição ao veículo do casal, tentando barrar-lhe o caminho.Nessa altura, o arguido do interior da sua viatura, empunhando uma arma de fogo, efetuou na direção dos ofendidos um número indeterminado de disparos que não os atingiram.Dos disparos efetuados, um atingiu o veículo em que seguiam os ofendidos, no vidro da porta traseira esquerda, logo atrás do lugar onde seguia o condutor.O MP diz que o arguido pretendia atingir os ocupantes da viatura, não o tendo conseguido por razões alheias à sua vontade.Após os disparos o arguido fugiu do local e o ofendido deslocou-se à Esquadra da PSP de Espinho para apresentar queixa.