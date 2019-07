Termo de identidade e residência para o homem que empurrou adepto no jogo Benfica-Académica

O homem que empurrou, com violência, um espectador no Estádio de Coimbra, durante o amigável do passado sábado entre a Académica e o Benfica, ficou com termo de identidade e residência após ser ouvido por um juiz de instrução criminal esta terça-feira em Coimbra.Nelson Mendes, de 37 anos, entregou-se na manhã desta terça-feira na esquadra da PSP, em Coimbra. Segundo o advogado do arguido, o suspeito está arrependido e preocupado com o estado de saúde da vítima.José Dinis encontra-se hospitalizado, com fraturas numa vértebra (D12), desconhecendo-se as sequelas no futuro.