Homem que esfaqueou irmão em Penafiel já estava referenciado pelas autoridades

O homem que, domingo à noite, esfaqueou o irmão de 38 anos no tórax, em Galegos, Penafiel, já estava referenciado pelas autoridades por comportamentos agressivos. Segundo o CM apurou, tem um processo em tribunal por agressões a um vizinho.No domingo à noite, após uma ida ao café, o construtor civil foi para casa - onde vive com a mãe - e terá tentado agredi-la. A mulher terá avisado um outro filho que foi ao local.Os dois iniciaram uma discussão e o agressor, com recurso a uma faca, golpeou o irmão no peito. A vítima está internada no Hospital de S. João, no Porto.