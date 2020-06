Homem que espancou pai de 90 anos com cinto afastado do progenitor

O homem detido por agredir o pai com um cinto, no sábado, em Alcobaça, foi ontem proibido pelo Tribunal de Leiria de se aproximar ou de tentar contactar com a vítima, de 90 anos. O agressor, de 58 anos, foi libertado logo a seguir ao interrogatório e a ter prestado termo de identidade e residência.Antes de inquirir o arguido, o tribunal ouviu o idoso, num depoimento recolhido para memória futura e que evita que volte a prestar declarações durante o julgamento. O idoso fez-se acompanhar no tribunal de um outro filho e deslocou-se em cadeira de rodas, sendo ainda visíveis no rosto marcas da agressão.O agressor, que reside em São Martinho do Porto, perseguiu o pai de carro durante vários quilómetros, até o encurralar no local onde o agrediu com um cinto. Trata-se de uma zona de acesso às traseiras de duas superfícies comerciais, sem casas nem movimento de pessoas a pé. O idoso é viúvo, tem quatro filhos, vive no concelho de Alcanena e tem casa de férias em São Martinho do Porto.