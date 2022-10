Homem desaparecido em Fafe queria pernoitar na casa de ex-namorada mas acaba detido pela GNR

Júlio Pereira Barroso, de 48 anos, que estava desaparecido desde domingo, em Fafe, afinal tinha sido detido pela GNR de Esmoriz, devido a um assalto que cometeu.O desaparecimento de Júlio Barroso, de 48 anos, tinha sido comunicado pela família. O homem, natural de Vieira do Minho, reside em Fafe. A GNR deu o alerta para o desaparecimento e iniciou as buscas para encontrar Júlio Barroso. Afinal, o homem tinha sido detido, durante a madrugada, cerca da 03h00, de terça-feira, pela GNR, em Esmoriz, pela suspeita de introdução em propriedade privada.Quando foi detido pela GNR, o homem argumentou que tinha entrado na habitação, em Esmoriz, por pensar que se tratava da casa de uma ex-namorada e ali pretender pernoitar.Júlio Barroso foi notificado para se apresentar no tribunal de Ovar, mas não compareceu. A GNR de Aveiro, que acabou por verificar que o suspeito estava dado como desaparecido, contactou a família para se deslocar a Esmoriz, último local, onde Júlio Barroso foi visto, para o tentar localizar e encontrar.