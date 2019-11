Homem que estava desaparecido em Proença-a-Nova encontrado morto

O homem que estava desaparecido desde sábado na localidade de Relva da Louça, concelho de Proença-a-Nova, foi esta quinta-feira encontrado morto, disse à agência Lusa fonte da GNR.De acordo com o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, David Canarias, o corpo do homem foi encontrado esta manhã, dentro de um poço, numa propriedade que ficava a cerca de 500 metros da localidade.O desaparecimento deste homem de 62 anos, que residia fora do distrito de Castelo Branco e estava a passar um período na terra natal, foi comunicado no sábado ao final do dia por um vizinho que deu pela sua falta.As buscas envolveram meios dos bombeiros e da GNR, nomeadamente equipas cinotécnicas, e prolongaram-se até à manhã desta quinta-feira.Segundo a fonte, o corpo do homem foi encontrado cerca das 09h20 e encontrava-se com a mesma roupa que tinha quando desapareceu.As circunstâncias do sucedido serão agora investigadas e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, onde será realizada a necessária autópsia.