Homem que estava fugido à justiça há sete anos detido por abuso sexual de menores em Aveiro

A GNR de Ílhavo deteve, na manhã deste domingo, um homem, para cumprimento de pena, na sequência de uma condenação pelo crime de abuso sexual de menores.O detido, de 47 anos, estava fugido à justiça há sete anos, por crimes cometidos na região de Aveiro. O mandado de detenção tinha sido emitido há seis anos. O homem tinha sido condenado.Já no passado mês de novembro, a GNR de Ílhavo deteve um outro homem, que estava fugido à justiça há 18 anos, para cumprimento de pena de prisão efetiva. Neste caso, o detido foi condenado, também, pelo crime de abuso sexual de menores, cometidos na região do Troviscal, em Oliveira do Bairro.