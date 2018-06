Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que estrangulou mulher até à morte é presente a juíz no Tribunal do Porto

Eram frequentes as discussões entre o casal.

13:28

Um homem, de 46 anos, que estrangulou a mulher durante uma discussão, na madrugada de terça-feira, vai ser presente ao juíz no Tribunal de Intrução criminal do Porto, esta quarta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o casal vivia no sotão de um prédio, no Porto.



As discussões eram frequentes, avançam os vizinhos.