Homem que fugiu algemado de carro da GNR foi apanhado por populares

Foram populares a apanhar o traficante que, dia 17, fugiu algemado do interior de um carro-patrulha da GNR após ter sido apanhado a vender droga num bairro do Monte de Caparica, disse o Ministério Público.De acordo com o MP, ao ser surpreendido a vender 0,3 gramas de cocaína, o homem atirou uma garrafa ao GNR. "Já depois de ter sido detido, algemado e sob a alçada da GNR, voltou a fugir, vindo a ser intercetado por populares."Está obrigado a apresentar-se duas vezes por semana à GNR, proibido de estar na rua onde traficava e de contactar com o consumidor.