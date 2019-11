Um homem de 34 anos, que fazia parte do trio que em 2018 fugiu do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto e acabou recapturado, negou esta quarta-feira o envolvimento no assalto a uma residência na Feira, distrito de Aveiro.

"É tudo mentira. Se tivesse sido eu, tinha admitido", afirmou o arguido, que falava na primeira sessão do julgamento, no Tribunal da Feira.

O arguido está acusado de um crime de furto qualificado, por factos praticados em 2015.