O tribunal de Matosinhos condenou esta quarta-feira a 16 anos de internamento o homem que matou a mãe de 91 anos com fogo e golpes de forquilha em Vila Chã, Vila do Conde.Vítor Fernandes, que foi considerado um inimputável perigoso pelo tribunal, regou a mãe com álcool na cama, ateando-lhe fogo de seguida.