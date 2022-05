Homem que matou a mulher em Ponte de Lima recusa explicar o motivo do crime

Fernando Correia, de 42 anos, não quis explicar ao juiz que o ouviu esta quinta-feira em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Ponte de Lima, o motivo que o levou a matar a mulher, Marisa Barros, de 35, no passado dia 3, na freguesia da Correlhã. Ainda assim, os indícios de que foi o autor da morte da mulher eram irrefutáveis e, por isso, o juiz mandou-o para a cadeia.









O homicida foi detido na quarta-feira, no Hospital de Braga, por inspetores da Polícia Judiciária de Braga, logo que teve alta médica. Fernando Correia tinha tentado suicidar-se com a mesma arma que usou para assassinar a mulher, mas sobreviveu. Esta quinta-feira saiu pelo próprio pé da PJ de Braga, onde passou a noite, já detido.

Marisa Barros foi executada com pelo menos cinco tiros, no logradouro da casa onde vivia com o agressor. A PJ diz que Fernando Correia agiu “movido por ciúmes”, num “contexto de violência doméstica”. A mãe de Marisa viu a filha morrer.