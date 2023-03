Homem que matou a mulher no Marco de Canaveses confessa homicídio

Toni Coutinho, o homem de 45 anos que matou a mulher em junho de 2022, no Marco de Canaveses, assumiu a autoria do homicídio, no início do julgamento, esta tarde, em Penafiel. "Assumo a responsabilidade. Não pretendia matá-la", afirmou perante o coletivo de juizes."Quero pedir perdão aos meus filhos, sei que nunca mais vou voltar a vê-los. Amei e ainda a continuo a amar", acrescentou na declaração que fez.Sobre os restantes factos que constam da acusação, não quis prestar declarações.Toni Coutinho está a acusado de homicídio qualificado, violência doméstica e posse de arma ilegal.Arrisca a pena máxima e está em prisão preventiva na cadeia de Custoias, Matosinhos.