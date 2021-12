Homem que matou agente da PSP em Évora condenado a 15 anos de prisão

António Doce, que estava fora de serviço, tentou travar o homicida que agredia a mulher, a 12 de dezembro de 2020. Depois, Fortuna Malengue atropelou o agente e colocou-se em fuga.António Doce ainda foi transportado para o Hospital de Évora mas devido à gravidade dos ferimentos acabou por morrer. O polícia de 45 anos estava colocado no Comando Distrital de Évora, era casado e pai de dois filhos.Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo que julgou o caso indicou que o tribunal desqualificou o crime de homicídio qualificado, de que o arguido estava acusado pelo Ministério Público (MP), condenando-o por homicídio simples.Segundo a juíza que presidiu ao coletivo, o guarda prisional, de 52 anos, foi também condenado pelos outros crimes de que estava acusado, ou seja, um de violência doméstica e outro de ofensa à integridade física.O arguido, que não esteve presente hoje na sessão de leitura do acórdão por estar hospitalizado, foi assim condenado, em cúmulo jurídico, a uma pena única de 15 anos de prisão efetiva.