Homem que matou 'amigo' com seis facadas acusado de homicídio simples

O Ministério Público desqualificou esta terça-feira, para homicídio simples, a acusação contra o homem, de 60 anos, que matou um amigo com seis facadas, em maio de 2020, em Beja. Ficou provado em tribunal que a vítima ameaçou e insultou diversas vezes o arguido na sequência de discussões. O facto do suspeito ter um histórico de doenças do foro psiquiátrico poderá também ter contribuído para o volte-face.



Manuel dos Santos matou o amigo e companheiro de habitação, Francisco Ferro, de 63 anos, com seis facadas no abdómen e tórax. Horas depois foi entregar-se à PSP de Beja, confessando o crime e assumindo remorsos. A acusação refere que “a coabitação dos dois indivíduos foi pautada por constantes discussões por causa da limpeza e arrumação da casa, durante as quais a vítima insultava o arguido”. É pedida uma indemnização de 110 mil euros para os dois filhos da vítima. A leitura do acórdão ficou marcada para dia 12.



