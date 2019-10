O homem que assassinou à facada um amigo, em Marinhais, Salvaterra de Magos, há um ano, na sequência de uma discussão quando assistiam ao jogo de futebol entre o Benfica e o FC Porto, foi esta terça-feira condenado a 12 anos de prisão por homicídio simples.O Tribunal de Santarém criticou a postura em julgamento do homicida, que "manifestou sempre total indiferença em relação ao sofrimento que causou à vítima".Vitorino Neves, 54 anos, foi ainda condenado a pagar 85 mil euros de indemnização.A vítima, João Calado, 56 anos, foi esfaqueada com uma navalha e pontapeada na cabeça, na sequência de uma discussão no exterior do café Toinito.