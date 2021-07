Homem que matou colega à facada diz que o fez porque a vítima "fazia muito barulho"

O homem que, segunda-feira ao início da tarde, assassinou à facada um colega, degolando-o numa agência de seguros e numa rua da Quinta do Conde, Sesimbra, alega que cometeu o homicídio porque a vítima "fazia muito barulho", apurou o CM.O homicida estaria alcoolizado e era conhecido da vítima há vários anos. Ambos paquistaneses, tinham autorização de residência em Portugal via Brasil, onde terão estado antes.O homicida, apanhado no local, estava ontem a ser operado no hospital a ferimentos num braço, sofridos durante a luta com a vítima.Será depois detido formalmente pela PJ.