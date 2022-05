22 anos de prisão para homem que matou companheira a tiro em Castanheira de Pera

O Tribunal Judicial de Leiria condenou esta quarta-feira o homem acusado de matar a companheira em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, à pena única de 22 anos de prisão.

Na leitura do acórdão, realizada hoje de manhã no Tribunal da Marinha Grande, o coletivo de juízes considerou provado que o arguido, de 60 anos, foi o autor material dos dois disparos que, em junho de 2021, vitimaram a mulher com quem vivia, confirmando também a posse de arma proibida e os dois crimes de burla informática e nas comunicações de que vinha acusado.

Os juízes consideraram que a tese de acidente, trazida a julgamento pelo arguido, "não merece probidade", não só porque diverge das primeiras declarações, durante a instrução, como, sobretudo, pelo demonstrado pela autópsia.