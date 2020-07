Homem que matou 'ex' com 18 facadas em Braga “tem de viver com a culpa toda a vida”

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



"Matar com 18 facadas é um ato muito grave e violento. Estes 20 anos de reclusão vão ajudá-lo a refletir, mas vai ter de viver com a culpa para toda a vida". As palavras são do juiz presidente do Coletivo do Tribunal de Braga que ontem condenou João Paulo Fernandes, de 49 anos, a 20 anos de cadeia pelo homicídio da ex-mulher, Gabriela Monteiro, de 46, com 18 facadas, em setembro do ano passado. Tem ainda de pagar 168 mil euros aos dois filhos de Gabriela,...