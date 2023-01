Homem que matou ex-companheira e foi beber duas cervejas condenado a 19 anos e dois meses de prisão

Inconformado com o fim da relação de 12 anos e desconfiado de que a ex-companheira, de 53 anos, tinha um novo namorado, Leandro Cassimiro decidiu matá-la. A 11 de março, depois de ter ouvido que o rival estava na freguesia, quis surpreendê-lo com a ‘ex’, tendo saído de casa munido com duas facas.O crime ocorreu em Jolda, Arcos de Valdevez.