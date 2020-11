Homem que matou ex-mulher em Gaia detido no hospital

A Polícia Judiciária do Porto deteve o homem, de 62 anos, que assassinou, com dois disparos de caçadeira, a ex-companheira, de 42, no dia 27 de outubro, em Grijó, no concelho de Vila Nova de Gaia.Joaquim Soares ainda se encontra hospitalizado, depois de ter tentado suicidar-se. Contudo, já não corre perigo de vida, pelo que lhe foi dada voz de detenção, aguardando agora para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.A Polícia Judiciária acrescenta que foi entretanto encontrada a arma de fogo, que o homem conseguiu esconder no dia do crime, mesmo já gravemente ferido. Ana Mafalda Teles foi a sepultar na sexta-feira.