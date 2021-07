Homem que matou jovem a tiro em Alfama fica em liberdade

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, de 27 anos, pelo homicídio de Luiz Henrique Froede, um brasileiro de 22 anos que foi morto há uma semana em Alfama com dois tiros.

Segundo a PJ, a detenção ocorreu no próprio dia do crime, quando a vítima ainda estava viva no hospital. Na origem do homicídio esteve "um desentendimento" entre os dois homens que já durava há algum tempo.



O suspeito foi presente a tribunal, mas libertado com a obrigação de se apresentar duas vezes por semana no posto policial da área de residência.