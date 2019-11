Homem que matou jovem de 18 anos no Seixal capturado na Holanda

Ficou em prisão preventiva o homem que matou um jovem de 18 anos na Quinta da Princesa, Seixal. José Francisco Teixeira, de 35 anos, foi capturado na Holanda, no mês de outubro, onde esteve escondido desde o dia do homicídio, a 27 de agosto.O homicida foi extraditado e na quinta-feira levado por inspetores da PJ de Setúbal ao Tribunal do Seixal para primeiro interrogatório judicial. Ficou em preventiva e já foi para o Estabelecimento Prisional do Montijo.José Francisco Teixeira matou Rúben Barreto, de 18, com um tiro pelas costas numa rixa com a qual a vítima não estava relacionada. Rúben estava a dias de imigrar com a mãe para Inglaterra.O homicida – que já era conhecido da polícia por tráfico de droga e tentativa de homicídio – tentava atingir um ex-cunhado com quem se envolveu em agressões.Após o crime na Quinta da Princesa, José Francisco Teixeira fugiu para a Holanda, onde foi localizado no mês passado. Foi acolhido por pessoas que lhe forneciam a droga.