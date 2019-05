Homem que matou jovem em Valpaços condenado a 25 anos de prisão

Rui Lopes, um estudante de 22 anos, foi baleado na sequência de um tiroteio junto ao bar Urban Life, em Valpaços.





O homem que matou um jovem de 22 anos em Valpaços foi esta segunda-feira condenado a 25 anos de prisão, pena máxima em Portugal.O julgamento decorreu no Tribunal de Vila Real, onde estiveram presentes vários elementos da família do homícida. Quando saiu do edifício, o homem foi aplaudido por vários amigos e familiares que se encontravam no exterior, de acordo com o que aconseguiu apurar no local.O crime remonta ao dia 15 de abril de 2018 quandoO homem foi condenado pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e posse ilegal de armas.