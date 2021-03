Homem que matou mãe em Oliveira de Frades fica em silêncio e vai para a cadeia

O homem que na noite de domingo matou a mãe, de 82 anos, com um tiro no olho, em Oliveira de Frades, exerceu esta terça-feira o direito de não falar sobre os factos perante o juiz de instrução. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.O suspeito, de 49 anos, foi levado pelos inspetores da Polícia Judiciária de Aveiro a primeiro interrogatório no Tribunal de Viseu.Após aplicação de medida de coação mais gravosa, foi levado para a cadeia da cidade.O ex-emigrante é suspeito de assassinar a mãe e ameaçou fazer o mesmo à irmã.