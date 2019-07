Foi condenado a 18 anos de prisão o homem que matou o ex-namorado à facada no Porto.André Vieira, de 30 anos, terá ainda de pagar 185 mil euros à família de Miguel Ribeiro, morto com 20 anos.O casal mantinha uma relação amorosa quando se desentenderam. Miguel expulsou André da sua casa e depois de o agredir foi esfaqueado.O agressor mostrou arrependimento e chegou a garantir que agiu em legítima defesa.André admitiu que tinha consumido drogas e álcool, que estava descontrolado e Miguel Ribeiro agrediu-o violentamente - agressões que ficaram visíveis na zona da cara.O jovem, que estava a comer uma peça de fruta e por isso tinha uma faca na mão, reagiu. Desferiu cinco facadas na vítima, até caírem ambos pelas escadas do prédio.