O homem, de 43 anos, que matou o padrasto à facada e fugiu com o filho de dois anos, em setembro de 2020, em Ferreira do Zêzere, foi declarado inimputável e condenado a internamento num estabelecimento psiquiátrico pelo período mínimo de três anos e máximo de 16.O Tribunal de Santarém deu como provado o crime de "homicídio", a "perigosidade do arguido" e o "receio de que venha a praticar outros factos ilícitos". O acórdão foi confirmado pela Relação de Évora.