Homem que matou primo com tiro de caçadeira fica em prisão preventiva

Herculano Almeida, 46 anos, foi esta sexta-feira presente a um juiz do Tribunal de Viseu que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. O homem é o principal suspeito de ter matado o primo António Santos, de 45, na casa deste, em Lajeosa do Dão, Tondela.

O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira, já depois das 02h00. Como era habitual, os dois familiares juntaram-se para conviver e consumir bebidas alcoólicas. Mas ter-se-ão desentendido e Herculano saiu e foi a casa buscar uma caçadeira. Quando voltou disparou um tiro no peito de António Santos. Tudo aconteceu no pátio junto à cozinha da casa. Depois do crime, o homicida pediu socorro via 112. Durante a abordagem da equipa pré-hospitalar à vítima, o suspeito, ainda com a arma carregada, apontou-a na direção dos Bombeiros Voluntários de Tondela e assim atrasou o socorro ao familiar.

A GNR delimitou um perímetro de segurança e a PJ do Centro recolheu provas no local. Na presença do suspeito foi feita a reconstituição do crime. Agora, Herculano Almeida, vai aguardar o julgamento na prisão.