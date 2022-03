"Está doente e precisa de ser internado”, resumiu a presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Coimbra que ontem declarou inimputável e perigoso o homem, de 56 anos, que matou a tiro um vizinho em Meãs do Campo, Montemor-o-Velho, e deixou outro com um braço amputado. O arguido viu ser-lhe aplicada uma medida de internamento por um período mínimo de três anos e máximo de 16.