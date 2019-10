Homem que se entregou à PSP por sentir desejo sexual por crianças fica em prisão preventiva

Um homem de 27 anos ficou em prisão preventiva após ter sido presente a juiz no Tribunal de Sintra, esta quarta-feira.O suspeito dirigiu-se à esquadra da PSP do Cacém durante a noite desta terça-feira, por afirmar sentir desejo sexual por crianças.sabe que o homem já trabalhou numa creche e que entregou às autoridades o seu telemóvel, que continha vídeos com conteúdo de pornografia infantil.